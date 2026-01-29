“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: quindicesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Pasquale Quaglia e Giacomo D’Anetra di “Borgate in Comune”.

Associazione di Capaccio Paestum, “Borgate in Comune” mette in rete le località della Città dei Templi per creare unione tra persone e luoghi e guidare cittadini, visitatori e turisti alla scoperta delle risorse e delle bellezze dell’intero territorio. “Borgate in Comune” non è da considerarsi solo un’Associazione, ma tanto di più, è un progetto promosso dal gruppo di “Vivi Capaccio Paestum” con la presidenza di Antonio Quaglia, la vicepresidenza di Giacomo D’Anetra e la collaborazione di tante persone come Pasquale Quaglia, direttore artistico di “Borgate in Comune”, scrittore e attivista capaccese.

Persone che dedicano il loro tempo libero, gratuitamente, all’interesse della comunità con iniziative che vanno dalla promozione territoriale ai momenti ludici. Numerose le visite, su tutto il territorio, che già hanno riscontrato notevole successo e che hanno portato i partecipanti alla scoperta delle borgate di Capaccio Paestum e quindi alla riscoperta di luoghi, stori e tradizioni capaci di raccontare l’identità autentica della Città dei Templi.

“Borgate in Comune” è in piena attività con tanti eventi in cantiere, un’iniziativa in continua crescita e trasformazione, un’iniziativa che aggrega, che unisce, che fa bene a Capaccio Paestum e non solo ed è per questo che Antonio, Giacomo e Pasquale sono dei veri e propri “Maestri del Fare”.

