Macchie rosse nel fiume a Sant’Arsenio. Le rassicurazioni del Comune

Nei giorni scorsi, in un corso d’acqua che percorrere il territorio comunale di Sant’Arsenio, erano comparse delle macchie di colore rossastro che avevano messo in allarme i cittadini che subito avevano comunicato quanto riscontrato alle autorità preposte. Si tratta di un corso d’acqua, dove in passato, si sono già verificati episodi simili, di comparsa nelle acque di sostanze di colore sospettoso.

Le segnalazioni

Nello specifico, il corso d’acqua, che si trova in una zona al territorio comunale di San Pietro al Tanagro, è stato subito sottoposto ai controlli del caso.

Il Comune di Sant’Arsenio, guidato dal sindaco, Donato Pica, ha dato mandato ad un laboratorio privato ed accredito per effettuare i controlli del caso.

I dati delle analisi

“Le prime analisi effettuate hanno dato esito negativo sulla presenza di inquinanti”, rassicurano dal Comune. “Solo la presenza di ferro, dai dati estrapolati, supera di pochissimo i limiti normativi, ma lo stesso laboratorio ha garantito che la quantità rilevata non comporta rischi per la salute e l’ambiente.

Intanto questa mattina sul posto sono giunti anche i tecnici dell’Arpac. I tecnici non hanno potuto eseguire i prelievi necessari a causa delle condizioni in cui versavano le sponde del fiume rese particolarmente insidiose dalle piogge degli ultimi giorni. I nuovi campionamenti sono previsti nei prossimi giorni. Proseguono quindi tutti gli accertamenti del caso”.