L’Italia abbraccia l’Africa. Eboli e Kinshasa insieme per promuovere l’arte e la storia

Il Maestro ebolitano Peppe Volturale, stilista di fama internazionale e l’imprenditrice Tina Ciaparrone che vive ed opera da oltre un ventennio a Kinshasa portano in scena i colori e l’arte del Sud del mondo, per un evento di stile e di gusto unico nel suo genere.

Le dichiarazioni

“L’Italia e l’Africa hanno una storia in comune, una storia non solo di valori, di cultura e di artigianato. In questa realtà così standardizzata, c’è l’esigenza di un artigianato capace di poter riprendere anche le antiche tradizioni con estro e innovazione. Anche il tessile fa parte della storia dell’Africa, un’Africa dove si coltiva il cotone che viene lavorato producendo dei tessuti anche particolarmente belli. Sembra che l’Italia abbia un po’ abbandonato questa dimensione artigianale, forse al sud c’è qualche resto di questa dimensione”, dice il Maestro stilista Peppe Volturale.

“L’artigianato, rivisitato e ripensato, potrebbe essere la soluzione di una economia estremamente complessa. Assistiamo, purtroppo, alla chiusura di piccole e medie imprese con grande facilità. Le persone hanno difficoltà a far valorizzare la propria competenza a causa della standardizzazione. Bisogna ritornare a sognare: vedere un abito sfilare e pensare di poterlo indossare perché appartiene alla nostra storia”.

Appuntamento domenica 12 novembre

Domenica, 12 novembre alle 18.30 presso le fantastiche sale del MOA di Eboli, il Museo dell’Operation Avalanche, appuntamento con lo stile, l’arte e un’esplosione di colori che riporteranno alla terra d’Africa grazie agli abiti dello stilista Peppe Volturale e all’imprenditrice Tina Ciaparrone che vive ed opera da oltre un ventennio a Kinshasa capitale della RDC, esempio di coraggio femminile, caparbietà e visione. Nel cuore dell’Africa si afferma come imprenditrice e donna di successo.

“La serata, presentata da Angela Clemente è anche e soprattutto motivo di orgoglio per quanti amano i Sud di tutto il mondo”, dicono gli organizzatori.