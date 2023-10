Tutto pronto per lo spettacolo teatrale “La Bocca della verità” in scena a Castellabate

Mancano pochi giorni allo spettacolo teatrale La Bocca della verità che andrà in scena sabato 21 ottobre 2023 alle ore 20:30 presso la Sala Mons. Alfonso M. Farina in Castellabate. Atto unico scritto, scenografato e diretto da Roberto Morpurgo con la partecipazione di due affermati attori Ciro Girardi e Antonino Nese. Dopo il grande successo ottenuto con la pubblicazione del suo libro La Bocca della Verità, Morpurgo mette in scena, in una pièce teatrale imperdibile, i suoi personaggi che battuta dopo battuta, riproporranno la vanità della società attuale. L’idea della bocca della verità, elemento comunemente riconosciuto come rivelatore di verità assoluta, è qui rappresentata dal dialogo dei due protagonisti che parlano di tutto e di niente. Questo scambio di battute racchiude in sé le stesse potenzialità maieutiche della famosa maschera di marmo, portando alla luce una triste verità, ovvero la nullità sostanziale dei due protagonisti e della vita che conducono in una società ormai povera di contenuti.

“Questa rappresentazione teatrale è un altro appuntamento del nostro calendario Castellabate 900. Ringrazio l’autore nonché regista Roberto Morpurgo per aver scelto Castellabate come location del suo spettacolo. Avremo la possibilità di assistere a una pièce teatrale di successo e di partecipare attivamente a un alto momento culturale. Vi aspettiamo sabato alle ore 20:30 a Castellabate per quest’imperdibile spettacolo” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

Lo spettacolo rientra nel calendario dei 900 anni

“La cultura, protagonista di questo ricco calendario per i 900 anni di Castellabate, ci attende sabato a Castellabate per un nuovo appuntamento con questo spettacolo teatrale dell’autore e scrittore Morpurgo, già affermato per le sue innumerevoli pubblicazioni e riconoscimenti ottenuti durante la sua lunga carriera. La cultura generatrice che riesce a regalare emozioni” afferma l’assessore Luigi Maurano.