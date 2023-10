Una fiaccolata per la pace in Medio Oriente ha unito ieri sera i fedeli del Golfo di Policastro

Una fiaccolata in nome della pace con i fedeli appartenenti alle diverse parrocchie della Forania Policastro – Camerota. Un momento di preghiera organizzato dal vicario della Forania Policastro Camerota Don Martino Romano e che si è tenuto ieri sera nel Golfo di Policastro. Un lungo corteo è partito dalla Specola di Sapri e ed è arrivato in piazza Maria Santissima di Porto Salvo a Villammare. Un percorso durante il quale i numerosi fedeli hanno pregato per la Pace in tutto il mondo.