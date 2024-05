Ogliastro Cilento: ecco la Casetta dei Libri. Il 26 Maggio l’inaugurazione

La presentazione del libro “Euthymía. Viaggio nei segni per fermare il tempo” del giornalista Lorenzo Peluso sarà l’occasione per l’inaugurazione della “Casetta dei libri Mario Garofalo” domenica 26 maggio, alle ore 18.00 in via generale De Stefano. L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale “Ogliastro Futura”, rientra tra gli eventi de il Maggio dei Libri 2024, inserito nella Rete Nazionale della condivisione del libro.

Il libro

Una domenica di cultura con la presentazione di un libro fotografico che racconta le storie di 44 donne anziane; nate durante il fascismo e cresciuta durante la Guerra

La serata sarà coordinata da Mariarosaria Barone, promotrice dell’evento. “Euthymía.

La Casetta dei libri

La Casetta dei libri è un box accessibile a tutti, in cui sarà possibile testi di ogni genere e per persone di ogni età, anche per i più piccoli. L’iniziativa, promossa dall’Associazione per la condivisione del libro, punta a promuovere la cultura e ad avvicinare soprattutto i bambini alla lettura e a creare un punto di incontro per la nostra comunità.

Chiunque vorrà potrà lasciare un libro che vuole condividere con la comunità di Ogliastro Cilento e potrà prenderne altri da leggere. Nel comune è già presente un’altra casetta posizionata nella frazione Eredita.