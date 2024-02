Eredita: arriva la prima casetta “BookCrossing”, una graziosa biblioteca libera per condividere idee e libri

Verrà inaugurata oggi, domenica 18 febbraio alle ore 15:30 in via Chiesa, la prima casetta del libro del comune di Ogliastro Cilento, nella frazione di Eredita. Si tratta di una graziosa casetta di legno accessibile a tutti, in cui sarà possibile testi di ogni genere e per persone di ogni età, anche per i più piccoli. L’iniziativa, promossa dall’Associazione per la condivisione del libro, punta a promuovere la cultura e ad avvicinare soprattutto i bambini alla lettura e a creare un punto di incontro per la nostra comunità.

Ecco come funziona

Chiunque vorrà potrà lasciare un libro che vuole condividere con la comunità di Eredita e potrà prenderne altri da leggere. La casetta è già in rete, su una mappa che raccoglie tutti i i punti di raccolta e condivisione gratuita dei libri. La sua collocazione porterà anche a conoscere Eredita.

«Un turista che vuol prendere un libro in prestito, ad esempio, consultando la rete nazionale della condivisione del libro, potrà sapere che qui da noi lo troverà gratis! Verrà, conoscerà il nostro piccolo borgo, lascerà altri libri…magari parlerà di Eredita, del nostro panorama…della cordialità della gente!», fanno sapere i promotori che hanno attivato anche una pagina social dove è possibile avere ulteriori dettagli e informazioni sull’iniziativa.

A promuovere l’iniziativa Mariarosaria Barone; a realizzarla hanno collaborato Gaetano Cantalupo e il parroco Don Damiano. Nel corso dell’inaugurazione, sarà anche illustrato il progetto.