L’ex Gelbison Bernardino D’Agostino passa al Pompei

Con una nota stampa la Fc Pompei, società militante nel girone A del campionato di Eccellenza, ha annunciato di aver definito l’ingaggio di un portiere ex Gelbison. Si tratta dell’estremo difensore Bernardino D’Agostino, per anni simbolo del sodalizio rossoblu.

Il curriculum

Classe ’93, nelle ultime otto stagioni ha vestito la maglia della formazione di Vallo della Lucania, vincendo il campionato di serie D due anni fa e disputando la C nella passata stagione in parte da titolare. Vanta oltre 300 presenze in carriera tra serie C e D, categoria nella quale si è dimostrato un portiere affidabile.

“La società accoglie con soddisfazione un calciatore di categoria superiore.