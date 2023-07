Le telecamere di “Camper in viaggio” di Rai 1 fanno tappa a Rocca Cilento

Il Cilento torna protagonista sulle reti Rai. Una nuova puntata di “Camper in viaggio”, il programma estivo condotto da Roberta Morise e Tinto che va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.00 su Rai 1 fino all’8 settembre, accenderà i riflettori su Rocca Cilento e sul suo castello.

Una puntata tra le mura del Castello di Rocca Cilento: un viaggio fatto di storia, sapori e bellezza.

«Ancora una volta la località di Rocca Cilento sarà protagonista di una trasmissione televisiva – aggiunge entusiasta il primo cittadino di Lustra Luigi Guerra – Un grande orgoglio per tutta la nostra comunità».

La messa in onda della puntata nel programma “Camper in Viaggio” su Rai 1 è prevista per lunedì 21 Agosto.

Riprese a Rocca Cilento del programma Camper in viaggio

I due conduttori andranno alla scoperta del Castello di Rocca Cilento, la più grande location per eventi del Cilento e della provincia di Salerno.

Un complesso che dispone di una ventina di suites, ristorante, lounge bar, sala convegni, sala ricevimenti, piscina, un centro studi sulla storia del Cilento; uno tra i più importanti centri di attrazione turistica della Campania.

Camper in viaggio, il programma estivo alla scoperta dell’Italia

Camper in viaggio va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.00 su Rai 1, ed è il programma itinerante nato dall’esperienza della passata stagione: in questa edizione Roberta Morise e Tinto viaggiano per l’Italia in compagnia di veri camperisti.

Il loro sarà un viaggio di piacere alla scoperta del nostro Paese con regole strettissime e missioni giornaliere affidate ai due dal “Professore” Umberto Broccoli.

L’affascinante storia del castello di Rocca Cilento

Dal 1119, quando risulta inserito nella cinta fortificata del castello dei Sanseverino, anche se documenti ne attestano l’esistenza ancor prima, circa nel 963 e nel 994, le diverse proprietà, susseguitesi nel tempo, hanno cambiato ed adattato l’utilizzo e lo scopo di questa storica residenza.

Negli anni scorsi passa definitivamente nelle mani della famiglia Sgueglia, già proprietaria del Castello di Limatola in provincia di Benevento, che darà vita ad una poderosa opera di rivitalizzazione e di rinascita.

Il Castello accoglie i propri ospiti in raffinate suite con servizi esclusivi, ognuna con uno stile unico e una forte identità, concepite per valorizzare l’architettura e i materiali del luogo e soddisfare le esigenze di ogni cliente garantendo sempre il comfort di un boutique hotel di lusso immerso nella natura incontaminata ma al tempo stesso a pochi minuti dalla costa e dal mare blu del Cilento.