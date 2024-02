Le Panchine dell’Amore: a Castellabate un invito a vivere un amore senza confini

Castellabate, nel mese di febbraio, si prepara ad accogliere una iniziativa che invita a riflettere sull’amore e a celebrare la sua bellezza senza limiti. L’amministrazione comunale, in occasione del mese di San Valentino, ha promosso “Le Panchine dell’Amore”, ispirandosi alla frase: “Tu meriti un amore che rispetti il tuo essere libero, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere”.

Un invito alla riflessione

Grazie a delle installazioni le panchine sono diventate simbolo di un amore semplice e autentico, che abbraccia la fragilità e la libertà di essere se stessi. Questa iniziativa invita le persone a trovare momenti di intimità e riflessione, lontano dalle catene e dai pregiudizi sociali. Le Panchine dell’Amore rappresentano un invito a vivere un amore senza confini, che abbraccia ogni sfumatura dell’essere umano.

Prendendo in prestito alcuni versi della poetessa Frida Kahlo, Castellabate dà spazio alla riflessione e all’educazione sentimentale. Le poesie di Kahlo, cariche di emozioni e sentimenti profondi, diventano un mezzo per esprimere l’amore in tutte le sue forme.

L’amministrazione comunale, quindi, vuole diffondere un messaggio di amore e libertà, invitando le persone a lasciarsi ispirare e a vivere pienamente le proprie emozioni.

Corso Matarazzo punto di ritrovo degli innamorati

Il Corso Matarazzo, colorato d’amore, diventa il punto di ritrovo per gli innamorati e per coloro che desiderano esplorare l’amore in tutte le sue sfaccettature.

Gli angoli suggestivi e romantici del comune offrono uno scenario perfetto per scattare fotografie che catturano l’intensità dei momenti condivisi. La Piazzetta Caduti del Mare, con i suoi tramonti mozzafiato, diventa il luogo ideale per immergersi nell’atmosfera romantica e lasciare che l’amore prenda forma.