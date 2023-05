Castellabate, una fiera dedicata al settore dei matrimoni: arriva “Destination Weddings Cilento”

Castellabate sta per diventare il centro di sposi e matrimoni. Il 12, 13 e 14 maggio, nella cornice mozzafiato del Castello dell’Abate, si terrà la prima edizione del “Destination Weddings Cilento”, una fiera fatta su misura per tutti gli addetti ai lavori e per chi sta già progettando il suo giorno più atteso.

“Destination Weddings Cilento”

Il Cilento è da sempre una delle location maggiormente scelte, da stranieri e non, per coronare l’amore di una vita. Da oggi, però, lo sarà ancora di più. La fiera, patrocinata dal Comune di Castellabate e dall’Associazione “CilentoMania”, è un imperdibile appuntamento con l’importante settore del wedding. Stando a contatto con i protagonisti del business, l’opportunità è quella di toccare da vicino un ambito fortemente attrattivo, soprattutto a livello turistico.

Ci saranno 20 buyer provenienti da Europa, Asia, Stati Uniti e India, a caccia del posto perfetto, sul territorio, nella quale investire e puntare a livello commerciale. Grazie alla presenza di diversi stand, il Cilento, presenterà il suo abito migliore per far conoscere le proprie inconfondibili bellezze e sedurre il mercato di riferimento.

Un nuovo modo di fare turismo

Con l’ottima ideazione di iniziative di questo calibro, estese anche a livello internazionale, l’obiettivo è farsi conoscere, proponendo un nuovo modo di fare turismo. Il mercato dei matrimoni, da sempre intramontabile, è in costante crescita. Offrirsi come luogo ideale dove trascorrere il giorno più bello per degli sposi, è un biglietto da visita senza uguali. Attività turistiche, wedding planner o semplici visitatori, curiosi, si ritroveranno insieme in una fiera ricca di opportunità diverse.