Ladri in azione nel Vallo di Diano. Colpo al quinto piano: hanno usato i canali di scolo per agire

Ritorna l’incubo dei ladri nel Vallo di Diano. Questa volta i malviventi, più scaltri delle altre volte, si sono improvvisati acrobati per raggiungere il quarto e quinto piano di una palazzina a Polla.

Il colpo a Polla: ecco la ricostruzione

Sembra che i ladri si siano aiutati con i canali di scolo per raggiungere i piani alti degli stabili presi di mira. Sempre a Polla sono riusciti ad entrare in altre due case e a portare via oggetti preziosi e soldi.

Colpo flash a Sassano

Sempre nel Vallo di Diano si registra un colpo flash a Sassano, dove i malviventi in soli tre minuti, dopo aver forzato la saracinesca di un bar tabacchi di Sassano sono riusciti ad entrare nell’attività ed in soli 180 secondi, come mostrano le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno portato via il registratore di cassa, dei gratta e vinci ed i tabacchi per poi darsi alla fuga.

Le immagini delle telecamere dell’attività commerciale mostrano quattro malviventi in azione. Sono in corso le indagini dei Carabinieri.

I precedenti

Continua l’escalation di furti nel Vallo di Diano. Solo un paio di settimane fa, presa di mira la Chiesa di Atena Lucana. I ladri hanno avevano manomesso la cassetta delle offerte e, dopo aver rotto il vetro, erano riusciti a portare via la somma che vi era contenuta.

La chiesa di San Michele è un luogo di culto molto importante per la comunità della frazione di Atena Lucana. Il furto all’interno della chiesa ha quindi causato grande preoccupazione e indignazione tra i fedeli e la popolazione locale.

I cittadini continuano a chiedere più controlli sul territorio al fine di arrestare questa ondata di furti che sta portando destabilizzazione e preoccupazione.