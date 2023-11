La Polisportiva Basket Agropoli ritrova il sorriso

La Polisportiva Basket Agropoli ritrova la vittoria sul campo del Napoli Basket Academy, lo fa travolgendo la squadra di casa con il punteggio di 63-94.

La gara

L’incontro non è mai messo in discussione, nella prima frazione i delfini entrano subito sul parquet con l’intensità giusta e con aria di riscatto, fissando il punteggio con un vantaggio di dieci punti, la squadra di casa prova a reagire, ma i ragazzi di coach Barbuto non mollano un centimetro e rispondono sempre in transizione con Tempone e Marino, chiudendo il primo tempo sul risultato di 25-48.

Nella ripresa l’Agropoli continua a controllare l’incontro gestendo anche la rotazione dei propri giocatori d’esperienza, nel terzo quarto Borrelli sigla un paio di triple che spezzano le gambe dei giocatori di casa, anche se Napoli prova a reagire con il tiro dalla distanza, ma i tentativi sono vani e il terzo quarto si conclude 45-73.

Nell’ultimo i delfini allungano le distanze grazie alle triple di Lepre che permettono alla squadra ospite di controllare l’incontro senza alcuna difficoltà, termina così l’incontro con il risultato di 63-94 per la Polisportiva Basket Agropoli che ritrova la vittoria dopo l’ultimo stop casalingo e si rilancia al comando in classifica.