La Gelbison cade al Guariglia contro Città di Fasano

Nella Sesta Giornata del Campionato di Serie D Girone H, la Gelbison esce sconfitta per 1-2 contro il Città di Fasano.

La Partita

L’incontro inizia con un sostanziale equilibrio tra le due squadre che si affrontano a viso aperto senza concedere grosse occasioni agli avversari. La prima occasione arriva al 18’ sugli sviluppi di calcio d’angolo, Tazza prova la deviazione di tacco, il pallone termina di poco alto.

La Gelbison continua a spingere e al 27’ arriva un’altra ghiotta occasione per passare in vantaggio, su schema da palla inattiva Lollo va vicino alla rete del vantaggio, il Città Di Fasano prova rispondere al 29’ con un grande lavoro di Renelus, che recupera palla su Russo, poi si lancia in contropiede fino ad entrare in area di rigore, ma il tiro non impensierisce Milan.

Il primo tempo termina così con il risultato di 0-0. Nella ripresa il Città Di Fasano trova il vantaggio al 55’ con un gran colpo di testa su cross di Calabria, per lo 0-1 degli ospiti.

La Gelbison prova a rispondere al goal subito

Il Città Di Fasano va vicino alla rete dello 0-2 al 77’ con Losavio che semina il panico nella difesa Cilentana, ma mette il pallone di poco a lato, sul ribaltamento di fronte arriva la rete della Gelbison con Dellino al 78’, abile l’attaccante dei rossoblue a calciare da terra e sorprendere Lazar per l’1-1.

La Gelbison avrebbe la possibilità di trovare il vantaggio all’82 sugli sviluppi di calcio piazzato, ma prima Lollo e poi Dellino trovano un super Lazar sulla propria strada a dire di no alla possibilità del vantaggio della squadra di casa.

Il match termina con il gol di Losavio

La partita però si decide all’84’ dove sugli sviluppi di corner Losavio si fa trovare pronto sul primo palo a spingere la palla in rete per l’1-2.

La Gelbison si riversa in avanti alla ricerca del pari, ma il Città di Fasano sfiora il colpo del ko due volte, prima con Losavio ed infine con Triarico che colpisce la traversa a Milan battuto.

Termina così con il risultato di 1-2 per il Citta di Fasano l’incontro, con la Gelbison che si ferma dopo tre vittorie consecutive.