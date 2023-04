La Fondazione Fioravante Polito omaggia Vicente Feola: una targa per ricordare il mister campione del mondo

Un brasiliano, originario di Castellabate, che sale sul tetto del mondo. La Fondazione Fioravante Polito, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, ricorda lo storico allenatore con una targa celebrativa che verrà scoperta sabato 22 aprile, alle ore 18:00, presso lo Slargo Croci del borgo medievale.

La storia di Vicente Feola

Nato a San Paolo, Brasile, il 20 novembre 1909, Vicente Feola, ha scritto la storia della sua Nazione. Infatti, fu proprio lui a guidare, come allenatore, la seleção verdeoro alla conquista della Coppa del Mondo, nel lontano 1958. In quella brillante spedizione svedese, tra l’altro, vi era anche un certo Pelé, ancora diciassettenne e al suo primo Mondiale.

Il legame con Castellabate lo si deve ai suoi genitori, Erminio e Anna Maria, entrambi originari del paese nel Cilento e poi emigrati in sudamerica. Vicente, anche protagonista della vittoria di due campionati brasiliani nel 1948 e nel 1949 con il San Paolo da giocatore, morì il 6 novembre 1975.

Le parole del primo cittadino, Marco Rizzo

“Siamo veramente orgogliosi di celebrare come merita Vicente Feola,perché le sue gesta hanno conferito lustro a tutta la nostra comunità. Grazie a questa targa anche i più giovani potranno ricordare questo campione di calcio castellabatese doc, famoso non solo in Brasile ma nel mondo” afferma il Sindaco Marco Rizzo.

Le dichiarazioni del presidente Davide Polito

“Ricordare Vicente Feola è un’emozione straordinaria, campione del mondo nel 1958. Castellabate diventa capitale del calcio mondiale, con questo omaggio, tutto il mondo conoscerà del grande Vicente Feola. Siamo sempre felici di ideare iniziative a carattere sportivo e sociale, finalizzate a promuovere l’immagine di Castellabate in tutto il mondo”.