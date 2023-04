Incendio a Casal Velino, a fuoco deposito di attrezzi. Sul posto i vigili del fuoco

Momenti di paura questa mattina a Casal Velino, in località Bivio di Acquavella. Un deposito per attrezzature e materiale fai da te ha improvvisamente preso fuoco. L’episodio è accaduto intorno alle 6.30. La struttura ha preso fuoco in poco tempo e le fiamme hanno causato ingenti danni.

Incendio a Casal Velino, i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania con due squadre. I caschi rossi sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme e a mettere in sicurezza la zona. Per fortuna non si registrano feriti.

La dinamica

Ancora non sono chiare le ragioni che hanno innescato il rogo. La coltre di fumo nero è stata vista anche ad alcuni chilometri di distanza. Per fortuna le fiamme non hanno interessato altre strutture.