Il Comune di Polla vuole acquistare l’ex sito Ergon per trasformarlo in un Centro Polifunzionale

Il Comune di Polla ha l’intenzione di acquistare l’ex sito della Ergon, situato nell’area industriale e di proprietà del Consorzio Centro Sportivo Meridionale – Bacino SA3. Il sindaco Massimo Loviso ha sottolineato che “l’obiettivo principale è quello di impedire l’arrivo di qualsiasi rifiuto nel territorio comunale di Polla, che ha già dato molto in passato. “L’impianto, si legge in una delibera di giunta, è abbandonato da anni e ha raggiunto uno stato di completo deterioramento, che rappresenta un grave problema ambientale e igienico-sanitario. Inoltre, è situato vicino a attività turistiche, produttive e commerciali del settore alimentare e di svago. A causa dell’incuria e dei materiali ancora presenti, la struttura viene spesso utilizzata come ricovero per animali e come luogo di deposito di rifiuti”.

Ecco come intende muoversi l’amministrazione Loviso

Pertanto, l’amministrazione di Massimo Loviso ritiene urgente intervenire per sistemare e rigenerare l’intero immobile, utilizzando soluzioni moderne e in linea con le necessità di transizione ecologica. Il Comune di Polla intende realizzare un complesso immobiliare all’avanguardia, che servirà l’intera comunità imprenditoriale dell’area PIP, anche attraverso partenariati pubblico-privato. Le iniziative che verranno promosse riguarderanno la creazione di un nuovo e moderno Centro polifunzionale con spazi innovativi, che ospiterà diversi servizi.

Le finalità

Questa struttura avrà lo scopo di incoraggiare la nascita di nuovi progetti imprenditoriali, supportando lo sviluppo di imprese creative e innovative (start-up) promosse da giovani, e offrendo vari servizi alle imprese già esistenti. Il Comune di Polla ha presentato una proposta irrevocabile al Consorzio Centro Sportivo Meridionale, di cui è anche socio, riguardante la struttura. Gli interventi proposti hanno un valore di circa 2 milioni di euro.

Si sta ora attendendo la risposta del Consorzio Centro Sportivo Meridionale. Nel frattempo, il Comune di Polla ha presentato un ricorso al Tar contro la decisione dell’Ente d’Ambito di attivare un impianto di compostaggio da 30.000 tonnellate di rifiuti organici sempre a Polla, nell’area industriale.