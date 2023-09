Il borgo di Perdifumo protagonista della sesta tappa del progetto Bo.di. Med.

Sabato 9 Settembre, dalle ore 18.30, il caratteristico borgo di Perdifumo sarà protagonista del sesto appuntamento del progetto Bo. Di. Med., dodici viaggi alla scoperta dei Borghi della Dieta Mediterranea. Nella prima parte del pomeriggio i visitatori si immergeranno nelle bellezze architettoniche del luogo. Dalle 20.30, invece, presso Piazza Municipio, si terranno l’esposizione e il racconto delle aziende di Perdifumo, con degustazione dei prodotti della tradizione, immersi nella magica atmosfera di “Perdifolk“, la manifestazione musicale organizzata dalla Pro Loco di Perdifumo.

Il progetto Bo.di.Med.

Il progetto “Bo.Di.Med.” nasce a seguito del riconoscimento che la Regione Campania ha conferito al territorio dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento e al Comune di Castellabate come Polo della Dieta Mediterranea ed è la prosecuzione di un lavoro di valorizzazione e promozione che mira a creare una rete sempre più forte e definita. Bo.di. Med., infatti, prevede l’istituzione dell’ Albo del Polo della Dieta Mediterranea Paestum Alto Cilento e Castellabate, in cui verranno inserite tutte le aziende e le associazioni del territorio, e la realizzazione di un ricettario, unicum nel panorama culinario mondiale. Ogni comune fornirà due ricette: una della tradizione, espressione della comunità, e una dell’ispirazione, eseguita dagli chef dell’Alleanza di Slow Food, partner del progetto.

“Il Comune di Perdifumo è da sempre attento al lavoro di rete sul territorio. Far parte dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento ci permette di partecipare a progetti come Bo.Di.Med., i borghi della Dieta Mediterranea, che mirano alla valorizzazione delle nostre bellezze e alla promozione dei prodotti tipici, attraverso le aziende del luogo.” dichiara Vincenzo Paolillo, sindaco di Perdifumo, ” Il nostro obbiettivo è crescere insieme e sentirci sempre più parte di un gruppo. Vi aspettiamo, perciò, a Perdifumo che vi accoglierà anche con un evento particolare come Perdifolk, una festa di musica, volta a coinvolgere tanti giovani.”

Informazioni utili

Il Viaggio avrà inizio nel pomeriggio e continuerà fino a sera. La realizzazione è a cura di My Fair s.r.l. Per informazioni e prenotazioni scrivere a : info@paestumaltocilentoexperience.it o contattare il numero 3890309729.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti: Domenica 24 Settembre– Giungano; Sabato 30 Settembre– Rutino; Domenica 1 Ottobre – Capaccio Paestum; Sabato 7 Ottobre – Laureana Cilento; Sabato 14 Ottobre – Lustra; Sabato 21 Ottobre – Prignano Cilento.