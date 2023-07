“I Favolosi 60”: Un’antologia di vite eclettiche e connesse. La presentazione a Giungano

Le prime parole della sinossi dell’ultima fatica letteraria di Gabriele Bojano recitano “è un libro anomalo. È uno e trino.” e, in effetti, questa definizione calza a pennello a “I favolosi 60”. Un’antologia che raccoglie storie e aneddoti di sessanta sessantenni “troppo giovani per tirare i remi in barca e troppo vecchi per tirare la barca a remi“, come scrive l’autore, scrittore e giornalista del Corriere del Mezzogiorno. Sia i personaggi dello star system protagonisti del libro, da Rosario Fiorello a Heather Parisi, che persone poco note o del tutto sconosciute, hanno in comune l’aver festeggiato nel 2020 il loro sessantesimo compleanno. Questa singolare coincidenza diventa il punto di partenza per una narrazione affascinante, in cui l’autore si immerge insieme ai protagonisti.

Un Esperimento di Narrazione Autobiografica:

“L’idea – spiega Bojano – mi è venuta a ridosso del mio 60esimo compleanno. Ho pensato a tutti quei coetanei impossibilitati, come me, a festeggiare a causa della pandemia. Così ho cominciato a cercarli, uno ad uno, e a trovare in ciascuno di loro qualcosa che potesse accomunarli a me“. Nasce così un memoir molto insolito, un’antologia che mette in luce le interconnessioni e interazioni tra i “favolosi 60” e l’autore stesso.

Tra Gioie e Difficoltà

Il libro non vuole essere auto celebrativo, come precisa Bojano, ma si apre anche ai momenti meno luminosi della vita dei protagonisti. Non mancano spazi dedicati alle “situazioni imbarazzanti”, che rendono le storie raccontate ancor più autentiche e coinvolgenti.

Un racconto di Vite Straordinarie

L’antologia abbraccia un ampio spettro di persone e personaggi, ognuno dei quali vanta meriti molteplici, talvolta ignoti persino a loro stessi. Si tratta di un vero e proprio bestiario di volti, pensieri, parole, opere e omissioni degli anni migliori della vita dell’autore e, in un certo senso, anche degli stessi lettori.

“I favolosi 60” di Gabriele Bojano si presenta come un’opera letteraria che va oltre le classiche autobiografie. È un incontro con storie eclettiche e connesse, un viaggio emozionante nei meandri delle esperienze di sessanta sessantenni che lasciano il segno nella memoria di chi legge. Un libro che, come sottolinea la sinossi, non rivela troppo, ma svela abbastanza per affascinare e coinvolgere i lettori in una lettura davvero unica e sorprendente.

La presentazione dell’opera è prevista per questa sera, 20 luglio, alle ore 20, a Giungano, presso villa Giulia.