“Giornata per la Custodia del Creato” appuntamento alla Chiesa San Francesco ad Agropoli

Papa Francesco ha annunciato che il prossimo 4 ottobre verrà pubblicata un’Esortazione apostolica di aggiornamento dell’enciclica Laudato si’. Il 4 ottobre si festeggia san Francesco d’Assisi patrono dell’ecologia e si conclude il “Tempo del creato”, mese dedicato in modo speciale alla tutela della casa comune. Un periodo, in cui ogni anno le Chiese cristiane, a partire dal 1° settembre, promuovono riflessioni e approfondimenti sulla salvaguardia della terra, madre e sorella che ci garantisce la vita, a dispetto delle ferite che quotidianamente le procuriamo. Nel Messaggio per la giornata mondiale dedicata alla preghiera per la cura dell’ambiente, il Papa si è soffermato sul tema scelto per il Tempo del creato 2023, che a partire dalle parole del profeta Amos sottolinea la necessità “che scorrano la giustizia e la pace” come un torrente perenne.

Le parole del Pontefice

Il richiamo immediato è alla cattiva gestione del clima e del territorio; le conseguenze sono alluvioni, carestie, migrazioni forzate. Di qui l’invito al cambiamento personale e collettivo. «Dobbiamo decidere – scrive il Pontefice – di trasformare i nostri cuori, i nostri stili di vita e le politiche pubbliche che governano le nostre società». Adottiamo comportamenti «con meno sprechi e meno consumi inutili» – chiede Francesco -, «cerchiamo di essere il più possibile attenti alle nostre abitudini e scelte economiche, così che tutti possano stare meglio», «collaboriamo alla continua creazione di Dio attraverso scelte positive: facendo un uso il più moderato possibile delle risorse, praticando una gioiosa sobrietà, smaltendo e riciclando i rifiuti e ricorrendo ai prodotti e ai servizi sempre più disponibili che sono ecologicamente e socialmente responsabili».

Per la prima volta, in una modalità non solo liturgica, anche la nostra Comunità vuole aderire all’invito del Papa, rivolto a credenti e non, della impellente esigenza di conversione ecologica, strada maestra per assicurare futuro alle prossime generazioni, salvaguardando la pluralità delle specie e l’integrità e la bellezza degli ambienti marini e terrestri.

Ecco il programma

Ore 17.45 ritrovo presso il parcheggio di Trentova ore 18.00 inizio del gesto e del cammino sono previste due tappe intermedie, durante le quali saremo invitati all’ascolto delle parole del Papa, della musica e alla contemplazione della bellezza del Creato Arrivo e conclusione presso la Chiesa “San Francesco”