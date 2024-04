Eboli: il complesso monumentale di San Francesco e una nuova linfa vitale

Eboli città Sveva: due importanti progetti culturali. Corsi per le professioni editoriali, progetti per i bambini e per le scuole, appuntamenti con la lettura e una nuova vita per la biblioteca comunale. Eboli Città che Legge ed Eboli Città Sveva due importanti progetti per una offerta formativa al passo con i tempi.

Sta accendendo a San Francesco su spinta propulsiva del nuovo funzionario alla Cultura il dottore Carmine Caprarella e grazie alla sinergia sviluppata con l’assessore di riferito Lucilla Polito. Giovani e associazioni, gruppi spontanei e singoli cittadini: la sala nuova della biblioteca comunale torna ad essere meta di studenti in cerca di tranquillità per dedicarsi allo studio ma anche di ricercatori e lettori. A San Francesco però arrivano anche le scolaresche per progetti di promozione della lettura.