Gaetano Spano diventa il nuovo vice presidente della Giunta esecutiva della Comunità montana Vallo di Diano. Il suo incarico durerà un anno

Questa nomina segue una rotazione naturale stabilita in una delle prime deliberazioni della Giunta dell’attuale amministrazione comunitaria, datata 7 luglio 2022. I tre membri (il presidente Francesco Cavallone e gli assessori Antonio Pagliarulo e Gaetano Spano stesso) avevano deciso, insieme al segretario generale, di alternarsi annualmente nella carica di vice presidente. Dopo un primo anno in cui Pagliarulo ha ricoperto l’incarico, tocca ora a Spano per il secondo anno. Questa rotazione continuerà fino alla conclusione naturale del mandato comunitario.

Le dichiarazioni

“Al momento del mio insediamento“, ha spiegato Gaetano Spano, il nuovo vice presidente dell’Ente montano con sede a Padula, “abbiamo deciso all’unanimità di alternarci annualmente sia negli oneri che negli onori derivanti da questa carica. Desidero ringraziare il presidente Cavallone, sottolineando l’importanza del lavoro svolto da Pagliarulo. Il mio impegno sarà improntato alla continuità.

Impegno e crescita del territorio

Fino ad oggi, molte iniziative e azioni sono state portate a termine. Penso al potenziamento del parco mezzi dell’Ente e ai nuovi concorsi. Dal Servizio Civile al Distretto del Commercio, dal Gal al Turismo, abbiamo lavorato incessantemente e con successo. Continueremo a lavorare per la crescita del nostro territorio e dei suoi abitanti”.