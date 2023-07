Strategie Aree interne: al via a Padula una importante giornata di formazione della Comunità Montana Vallo di Diano

Si è svolta questa mattina a Padula una importante giornata di formazione dedicata al “Nuovo codice dei contratti pubblici: gli appalti sotto soglia”. L’iniziativa è stata promossa dalla Giunta Comunitaria di concerto con il responsabile d’area, il segretario generale Carlo Onnembo. L’evento ha preso il via presso la sede dell’Ente montano in via Vascelle, segnando l’avvio del piano di formazione della Comunità Montana Vallo di Diano per il periodo 2023-2025. Decine di dipendenti comunali e pubblici hanno partecipato alla relazione tenuta dal professor Francesco Armenante, docente di Scienza dell’Amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno. Il tema scelto, estremamente attuale, ha suscitato grande interesse tra i professionisti del settore.

Le dichiarazioni

“Il professor Armentante”, ha dichiarato Francesco Cavallone, presidente della Comunità montana Vallo di Diano, “ha affrontato le tematiche sollevate dai presenti, dimostrando una grande disponibilità che noi tutti apprezziamo. La corretta redazione dei progetti, soprattutto per quanto riguarda i bandi PNRR, rappresenta spesso un ostacolo che causa ritardi e problematiche legali all’interno della Pubblica Amministrazione”.

Queste difficoltà si riscontrano quotidianamente, poiché il PNRR rappresenta attualmente la principale forma di trasferimento di risorse dallo Stato centrale alle amministrazioni periferiche.

“Come Comunità montana“, ha concluso Cavallone, “ci stiamo impegnando da tempo per promuovere la coesione e l’unità nel territorio, affrontando le problematiche al fine di raggiungere obiettivi e risultati comuni. Questo è l’unico modo per favorire una crescita collettiva nell’interesse di tutto il territorio”.

Una importante opportunità per ottenere soluzioni più concrete

L’iniziativa di formazione ha rappresentato un’importante opportunità per gli addetti ai lavori di approfondire le nuove disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici e per scambiare informazioni e esperienze sulle criticità che si presentano nella redazione dei progetti. Grazie alla competenza del professor Armenante, i partecipanti hanno potuto ottenere chiarezza e soluzioni concrete, al fine di evitare possibili problemi e ritardi nella gestione degli appalti.

La Comunità Montana Vallo di Diano si conferma, quindi, un’organizzazione attenta alle esigenze del territorio e pronta a fornire strumenti di conoscenza e formazione ai suoi dipendenti, al fine di promuovere una gestione più efficiente ed efficace degli appalti pubblici.