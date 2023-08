Francesco sta meglio: non è in pericolo di vita il bimbo investito a Velina

Buone notizie per Francesco, il bambino investito a Velina di Castelnuovo Cilento due serate orsono. Il piccolo dopo un primo accesso presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, era stato trasportato d’urgenza al Santo Bono di Napoli, a causa delle ferite ricevute alla testa dopo essere stato investito da un’auto e scaraventato a terra. Si era temuto il peggio per la sua vita, ma le sue condizioni sarebbero ormai stabili

Castelnuovo e Montecorice tifano per Francesco

Tutta la comunità di Velina, i residenti della frazione di Vallo Scalo, dove la famiglia del piccolo risiede, come i familiari del papà, originario del comune di Montecorice, si è stretta in queste ore di apprensione attorno ai genitori, molto provati dalla tragedia consumatasi in quella che doveva essere una serata di svago e divertimento. Anche il sindaco Eros Lamaida, primo tra tutti a soccorrere il piccolo Francesco, nelle scorse ore, aveva manifestato pubblicamente parole di conforto e coraggio. Parole che ad oggi, con gioia, possono dirsi essere state fruttuose: Francesco stamattina era ancora sedato, ma non sarebbe in pericolo di vita, né avrebbe riportati danni seri, in seguito alla commozione celebrale.

Non è in pericolo

La sedazione, necessaria per consentire ai medici di fare gli opportuni accertamenti, senza stressare il bambino e consentirgli un riposo indolore, potrebbe essere sospesa anche nelle prossime ore. Per i genitori del piccolo, entrambi molto conosciuti, sono momenti di particolare sofferenza che, fortunatamente, si spera, lo saranno soltanto per una questione di ore. La comunità tutta di Castelnuovo Cilento fa il tifo per Francesco, un bambino particolarmente impegnato in varie attività della frazione in cui abita e spesso frequentatore anche di Velina, dove ha diversi parenti.