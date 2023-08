Paura a Velina, investito un bambino

A Velina di Castelnuovo Cilento, un bambino di 10 anni è stato investito lungo la strada, mentre era in corso la storica sagra della Parmigiana. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118. Il bambino, prontamente assistito dal personale dell’ambulanza, è stato trasferito presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania in codice rosso.

Il trasferimento in ospedale

Nell’urto ha infatti sbattuto forte la testa sull’asfalto riportando un trauma cranico.

Al momento non si conoscono le condizioni del bambino la cui prognosi resta riservata. Tuttavia non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’incidente, al fine di accertare eventuali responsabilità, indagano i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania.