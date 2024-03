Forum dei giovani di Eboli: condizioni precarie per la sede istituzionale. L’accusa del consigliere Giusti

Il Forum dei Giovani di Eboli si è insediato da poco più di un anno e le condizioni in cui versa la sede istituzionale che dovrebbe accogliere ed ospitare le iniziative dei ragazzi, sarebbero precarie.

L'accusa

L'accusa arriva dal giovanissimo consigliere del Forum Francesco Giusti «le uniche migliorie che questa amministrazione ci ha concesso sono state qualche sedia, un'imbiancata alle pareti e la dotazione di un pc sprovvisto del pacchetto Office».

«Abbiamo più volte espresso il nostro malcontento ed in particolare mi riferisco alla riunione avvenuta, il 22 Febbraio 2024, durante la seduta della terza commissione consiliare. In quel frangente il nostro coordinatore ha elencato i problemi strutturali della nostra sede (a seguito anche di una richiesta scritta tramite protocollo fatta col vecchio assessore, precisamente il 25 Maggio 2023, dove ci dicevano di dover aspettare prima l'approvazione del bilancio) ma da allora tutto tace».

Giusti ringrazia per la collaborazione la Sarim per lo smaltimento dei rifiuti presenti in sede e il dirigente Francesco Mandia per la risoluzione dei problemi di manutenzione.

Le dichiarazioni

«Il Consigliere comunale Maratea, con delega alle politiche giovanili, dopo i proclami iniziali risulta essere completamente assente ed il suo operato, dopo diversi mesi, è da valutare in maniera negativa», dice Giusti «Maratea non è riuscito nemmeno a garantirci l'accesso ad internet oltre ad essere restio a farsi portavoce dei nostri bisogni».

«Questa amministrazione ha deciso di non puntare sui giovani e in Bilancio, per sostenere i nostri lavori, sono stati stanziati solo € 3.000,00. Inesistente è anche l'impegno a migliorare i trasporti pubblici soprattutto quelli utilizzati dagli studenti».