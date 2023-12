Eboli, il Presidente del Forum Andrea Simeone scrive al Sindaco Mario Conte

“Questo clima di dissenso rende estremamente difficile per me continuare il mio operato con la stessa dedizione e impegno che ho sempre messo al servizio della nostra comunità”. All’indomani della notizia divulgata in città e rimbalzata sugli organi di stampa il coordinatore del Forum dei Giovani, Andrea Simeone esce allo scoperto e chiama in causa il Sindaco di Eboli Mario Conte.

Lettera aperta al sindaco di Eboli

“Egregio Sindaco, mi rivolgo a Lei con profonda amarezza e sconcerto in qualità di coordinatore del Forum dei Giovani di Eboli, Andrea Simeone. Sono stato fortemente colpito dalle parole che mi sono state rivolte, in queste e altre occasioni, dal delegato alle politiche giovanili, le quali hanno generato in me un profondo dissenso. Pur riconoscendo il suo impegno concreto per la causa giovanile, non posso tacere di fronte a modalità e atteggiamenti che ritengo inammissibili e lesivi della relazione di rispetto reciproco necessaria per collaborare efficacemente.

Questo clima di dissenso rende estremamente difficile per me continuare il mio operato con la stessa dedizione e impegno che ho sempre messo al servizio della nostra comunità. Auspico che attraverso un dialogo aperto e costruttivo si possa pervenire a una risoluzione che ripristini un clima di collaborazione positiva tra le istituzioni e la gioventù di Eboli. Infine, mi aspettavo di vedere pubblicamente un atto di ripensamento invece di assistere al persistere di comportamenti che alimentano un clima di scarsa serenità. Non posso girarmi dall’altra parte quando vengono calpestati i valori e i sogni che dovrebbero essere colonna portante di noi giovani. Distinti saluti, Andrea Simeone Coordinatore del Forum dei Giovani di Eboli“.

Le reazioni politiche

La notizia ormai non si riesce a fermare, nonostante i tentativi di insabbiarne la diffusione. E se in maggioranza sono molti i consiglieri ad aver parlato di imbarazzo istituzionale e ad aver chiesto al Sindaco di prendere posizione, l’opposizione in queste ore dovrebbe presentare richiesta di chiarimento sull’accaduto “che ha creato imbarazzi istituzionali e dalla quale vanno prese le distanze anche politiche indipendentemente dai colori di appartenenza”.