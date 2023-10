Eboli: nuova linfa per le Politiche Giovanili, borsisti, tirocinanti e adeguamento postazioni Forum. Il consigliere Maratea a lavoro

Fervono le iniziative a favore dei giovani da parte del Comune di Eboli. È stata infatti attivata la convenzione con l’Università degli Studi di Salerno che darà la possibilità ai giovani frequentanti l’Ateneo di svolgere presso l’ente locale i tirocini formativi. Tale possibilità prevista dalla normativa vigente con una percentuale pari al 10% dell’attuale forza lavoro del Comune, sarà data a 12 giovani tirocinanti. Intanto hanno anche iniziato l’attività presso il Comune 12 borsisti che svolgeranno le loro prestazioni nei diversi settori del Comune a seconda delle specificità curriculari. Infine si è provveduto ad adeguare la sede del Forum dei Giovani fornendo anche una postazione pc.

Nuovi spazi per nuove idee

«Si tratta di iniziative importanti che potranno arricchire il curriculum dei nostri giovani – ha dichiarato il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Vito Maratea – in vista di una futura occupazione. Contemporaneamente la loro presenza sarà di supporto agli uffici. Abbiamo ripreso il lavoro che aveva subito una battuta d’arresto. L’adeguamento della sede del Forum, poi, con la previsione di una postazione al computer e l’installazione la prossima settimana di una rampa di accesso per i disabili, servirà a rendere più facile e fattiva la collaborazione tra i membri del Forum e l’Amministrazione rendendo autonomi i ragazzi nello svolgimento die loro compiti.

Contemporaneamente stiamo lavorando per rimettere in moto lo sportello Informagiovani per dare un ulteriore supporto ai giovani Ebolitani. Un grazie va agli uffici, ai Capi Area Maria Grazia Caputo e a Francesco Mandia, con i quali lavoriamo costantemente per rilanciare le politiche giovanili ad Eboli».

Un passo importante per la creazione di un nuovo spazio inclusivo

«È con grande soddisfazione che finalmente posso dire che sono stati effettuati la gran parte dei lavori presso la sede del Forum. – ha dichiarato Andrea Simeone, presidente del Forum – Questo è un passo importante verso la creazione di uno spazio inclusivo e accogliente per tutti i giovani ebolitani. Un ringraziamento al consigliere delegato alle politiche giovanili, Vito Maratea, per il suo impegno in questo progetto. Siamo entusiasti di questo punto di partenza e stiamo già pianificando ulteriori interventi per rendere più gradevole la sede. Siamo determinati a creare un luogo dove le idee possano prosperare e la partecipazione sia aperta a tutti».