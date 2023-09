Altavilla Silentina, il Forum dei Giovani organizza la prima “Giornata Ecologica”

Il Forum dei Giovani di Altavilla Silentina ha organizzato la I Giornata Ecologica. L’appuntamento è previsto per domenica, 1 ottobre, a partire dalle ore 10:00, presso la località Ponte Colore. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente: “Vogliamo avviare una vera e propria campagna di sensibilizzazione, ma riteniamo anche che questa sia un’occasione per vedere le varie associazioni del territorio unite in modo che il segnale lanciato sia ancora più forte” hanno fatto sapere i giovani del Forum invitando tutte le associazioni del territorio, l’amministrazione comunale e i cittadini a partecipare.

Ecco com’è articolata la giornata

La Giornata Ecologica vedrà i partecipanti impegnati a ripulire l’area di Ponte Calore dai rifiuti, ma l’intenzione degli organizzatori è quella di proporre altre iniziative simili anche in altre zone del territorio e di organizzare un ulteriore grande evento, durante la prossima primavera, in modo da coinvolgere anche i bambini.

“Amare il proprio territorio significa anche amare e proteggere l’ambiente e pertanto, ognuno di noi, nel suo piccolo, deve fare qualcosa in più per preservarlo” hanno concluso dal Forum suggerendo ai partecipanti di dotarsi di scarpe comode e pantaloni lunghi, gli stessi organizzatori provvederanno a dotare quanti interverranno di buste, guanti e di tutto il materiale utile a raccogliere i rifiuti abbandonati nell’ambiente.