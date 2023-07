San Nazario martire venerato nel Cilento. Si festeggia a San Nazario e a Finocchito

La comunità di Camella di Perdifumo si prepara ad onorare San Nazario.

Il programma religioso è già iniziato nei giorni scorsi, ma la vera festa raggiungerà il suo apice domani con il ritorno della rappresentazione dell’Angelo.

La giornata festiva prenderà il via già in mattinata, alle ore 11, con la Santa Messa seguita dalla benedizione del fanciullo che avrà l’onore di rappresentare l’Angelo durante la festa.

Nel pomeriggio, avrà luogo la processione per le vie del paese.

La storia della festa

Il parroco racconta la storia e la fede legate a questa festività: “A Camella di Perdifumo si celebra San Nazario Martire. Tuttavia, nel corso del tempo, a causa di un errore liturgico o di altro tipo, si è confusa la memoria liturgica di due diversi San Nazario. Quello di Camella è il Santo martire del 12 giugno, che non ha nulla a che fare con quello del 28 luglio – spiega il sacerdote. Probabilmente la scelta di festeggiarlo in quest’ultima data è dovuta alla sua collocazione estiva, che rendeva la celebrazione più agevole. Ma è importante saperne di più riguardo a questa differenza. Ecco perché la comunità di Camella ha conservato anche la memoria del 12 giugno (Santo Nazario zico)”.

Una comunità legata al Santo

Un’occasione per la comunità di Camella di Perdifumo di riunirsi e celebrare la festa di San Nazario con gioia e devozione, dopo il lungo periodo di interruzione dovuto alla pandemia.