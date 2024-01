Felitto e Castel San Lorenzo: abbattimento di bovini vaganti, la proprietaria di un’azienda chiede risarcimento

La titolare di un’azienda zootecnica della zona ha citato il comune di Felitto, guidato dal sindaco Carmine Casella, e il comune di Castel San Lorenzo, guidato dal sindaco Giuseppe Scorza, per i danni fatti alla sua attività in seguito all’abbattimento dei bovini ritenuti “vaganti”. Stando a quanto sostenuto dalla titolare dell’azienda, i capi di bestiame erano di sua proprietà pertanto, appartenendo a privati, non andavano abbattuti.

Le richieste

L’atto di citazione inviato ai due enti è stata notificato anche alla Regione Campania e all’Asl di Salerno. I comuni di Castel San Lorenzo e di Felitto hanno affidato all’avvocato Dora Orestanio l’incarico di difendere le ragioni dei due enti.

Il provvedimento

I due comuni confinanti, acconsentirono all’abbattimento dei bovini vaganti presenti sul territorio, avvenuto diverso tempo fa sotto il controllo dell’Asl, della Prefettura e delle forze dell’ordine e ad opera di tiratori scelti ed autorizzati, con lo scopo di tutelare la pubblica e la privata incolumità.