Felitto al voto: pronta la lista del sindaco uscente, attesa per i nomi della compagine avversaria

Mancano pochissime settimane alla presentazione delle liste elettorali per i comuni del Cilento chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e tra i comuni che dovranno ritornare alle urne c’è quello di Felitto. La lista capeggiata dal sindaco uscente, Carmine Casella, che si appresta a concludere il suo primo mandato da primo cittadino, è pronta da diverso tempo.

Ad affrontare la prossima sfida elettorale accanto a Casella i componenti dell’attuale gruppo di maggioranza ad eccezione del consigliere Bruno Cavallo che ha deciso di ritirarsi dalla scena politica per motivi personali e non attribuibili all’amministrazione.

Tra i nuovi volti della politica felittese che affiancheranno Casella alle prossime elezioni si confermano Carmine Nuvoli, classe 1981, Angelo Trotta classe 1985 e Noemi Alexa Schiavo, classe 1998. Gli altri candidati in lista saranno: Cosmo Sabatella, Marta Gnazzo, Antonio Sabetta, Alessio Colucci, Francesco Roselli e Antonio Salerno.

Si vocifera, in paese, che i potenziali sfidanti di Casella potrebbero essere o Maurizio Caronna, ex sindaco di Felitto o Giuseppina Di Stasi, che attualmente è una consigliera di minoranza. Ma sono solo voci, al momento non vi è nulla di ufficiale. A pochi giorni dalla presentazione delle liste, dunque, c’è tanta incertezza sugli sfidanti di Casella e la curiosità, in paese, riguardo ai possibili nomi che andranno a comporre l’altra compagine elettorale, resta alta.