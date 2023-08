Farmacia comunale di Borgo Carilla. Diffida al rup e al Comune di Altavilla

Il dottor Armado Carlone, aggiudicatario della gestione della farmacia di Borgo Carilla, ha incaricato gli avvocati Francesco Lanocita e Simona Corradino di procedere, secondo la legge e verso l’ente, per la mancata sottoscrizione del contratto per la gestione della farmacia comunale.

La vicenda

La vicenda risale a diversi mesi fa quando la sezione di Salerno del TAR Campania annullò l’aggiudicazione della prima classificata al bando di appalto della farmacia comunale a seguito del ricorso del secondo classificato. L’otto maggio scorso fu espletate l’aggiudicazione definitiva in favore del ricorrente Carlone.

Tuttavia, da allora, l’ente comunale non ha proceduto alla stipula del contratto e il Rup dell’ente ha chiesto un parere tecnico legale per definire il procedimento amministrativo, procedendo poi a conferire un altro incarico professionale esterno per verificare la congruità e l’affidabilità dell’offerta.

"Tali singolari ed arbitrarie iniziative procedimentali lascerebbero intravedere il preoccupante e pervicace intento del Rup, l'ingegnere Carlo di Lucia e della Stazione Appaltante di sottrarsi, ancora una volta, all'esito della gara" si legge nella diffida indirizzata al sindaco di Altavilla Silentina, al segretario comunale, al Rup, al responsabile finanziario e a tutti i consiglieri comunali.

La richiesta degli avvocati

Gli avvocati e il dottor Carlone hanno chiesto la stipula immediata del contratto e il desistere da ogni altra diversa anomala attività amministrativa palesemente illecita ed illegittima, come si legge nella diffida: “Avevo più volte sollecitato di seguire la procedura imposta per legge, ma come sempre la voce dell’opposizione è rimasta inascoltata” ha tuonato dal suo canto Enzo Giardullo, consigliere di opposizione intervenendo sulla vicenda.