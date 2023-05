«Fair Play, morale ed etica nel Calcio Giovanile». A Vallo della Lucania convengo del Rotary con Gabriele Gravina

Il Rotary Club Vallo della Lucania – Cilento, in collaborazione con l’IIS Cenni Marconi, il Comune di Vallo della Lucania e InfoCilento, ha organizzato un convegno dal titolo «Fair Play, morale ed etica nel Calcio Giovanile». L’evento si terrà il prossimo 18 maggio alle ore 10.30 presso l’aula magna dell’istituto superiore e vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Il valore educativo dello sport

L’argomento affrontato è fondamentale in un mondo, quale lo sport e in particolare quello giovanile, che rappresenta un’attività che impegna non solo il fisico ma anche la mente, aiutando a superare limiti legati alla sfera interpersonale e a forgiare il carattere. Il fair play aiuta i ragazzi a comprendere il duro lavoro, la costanza, la passione e soprattutto il rispetto dell’avversario. Ecco perché etica e morale sono valori che non possono mai mancare.

Il calcio come esempio di sport di squadra

Nel calcio, sport di squadra per eccellenza che premia il talento dei singoli ma che fa la differenza grazie al lavoro di squadra, questi elementi trovano ancor più esaltazione. La convivenza con il prossimo diventa fondamentale per apprendere l’appartenenza a un gruppo, ma anche la dedizione, l’impegno e l’altruismo. Il ruolo degli allenatori è dunque fondamentale per assumere le vesti di educatori e accompagnare i giovani atleti nelle loro esperienze, contribuendo alla formazione delle generazioni future.

L’apertura del convegno

Il convegno sarà aperto dai saluti del presidente del Rotary Club Giuseppe Ametrano, del dirigente scolastico Nicola Iavarone, del sindaco di Vallo della Lucania Antonio Sansone e del presidente della provincia Franco Alfieri.

I relatori del convegno

Mariarita Acciardi, consigliere federale FIGC – LND, parlerà del Fair Play come modo di essere non solo nello sport ma anche nella vita. Antonio Ricci, Procuratore Capo del Tribunale di Vallo della Lucania, affronterà il tema della corruzione nello sport. Gabriele Gravina, presidente Figc, chiuderà gli interventi, A moderare l’incontro sarà l’assessore del Comune di Vallo della Lucania Iolanda Molinaro.

Sarà un’occasione importante per riflettere sui valori che lo sport trasmette ai giovani e per approfondire il tema del Fair Play, morale ed etica nel Calcio Giovanile.