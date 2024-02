Etichettamento del vino e normativa europea: importante incontro a Battipaglia

Nuove sfide e nuove opportunità: l’Associazione Italiana Coltivatori con il responsabile provinciale Gerardo Landolfi, il Consorzio Vinum Salernum Vites di Salerno e numerosi consorziati, ha affrontato con determinazione le sfide legate alle nuove norme europee sull’etichettamento del vino.

La riunione, che ha registrato una notevole partecipazione, è stata caratterizzata dalla presenza del dottor De Rosa, esperto del settore, il quale ha guidato la discussione sulla comprensione e sulla implementazione delle nuove disposizioni in materia di etichettatura.

L’incontro

Questo incontro rappresenta un passo significativo verso una migliore comprensione delle normative europee sull’etichettamento del vino, unendo gli sforzi della comunità vinicola locale per adeguarsi e prosperare in un contesto normativo in continua evoluzione.

Durante l’evento, sono state analizzate approfonditamente le implicazioni delle nuove norme europee, con particolare attenzione alle esigenze del settore vinicolo locale. La discussione ha permesso di affrontare e chiarire le incertezze legate all’etichettamento, aprendo un dibattito costruttivo tra i partecipanti.

Le dichiarazioni

«Il Consorzio Vinum Salernum Vites si è dimostrato all’avanguardia nel cogliere le sfide normative e nell’adottare approcci innovativi per garantire la conformità alle nuove disposizioni, assicurando al contempo la qualità del vino prodotto nel territorio salernitano», dicono gli addetti ai lavori.