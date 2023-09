Esce di casa e non dà più sue notizie: ore di apprensione a Torre Orsaia per Francesco Nappi

Sono ore di apprensione nel piccolo comune di Torre Orsaia per la presunta scomparsa di Francesco Nappi, un 85enne sel posto del quale non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri. A dare l’allarme è stato un nipote dell’anziano preoccupato del mancato rientro a casa in serata dell’uomo. L’85enne infatti era uscito dalla propria abitazione nel primo pomeriggio a bordo della sua Fiat Bravo di colore bianco.

L’allarme

L’uomo aveva intenzione di recarsi al distributore di benzina presente lungo la strada statale 517 “Bussentina” nei pressi dello svincolo di Caselle in Pittari per fare rifornimento. Da quel momento però dell’85enne si sono perse le tracce.

Visto il mancato rientro nelle prime ore della serata, i familiari di Francesco Nappi si sono immediatamente rivolti alle forze dell’ordine e hanno allertato i Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia.

Le ricerche

I militari dell’ Arma, diretti dal Maresciallo Umberto Felice, si sono messi subito sulle tracce dell’anziano setacciando tutte le strade e visionando anche diverse telecamere di videosorveglianza nel tentativo di rintracciare l’85enne ma ancora nulla di fatto. Dell’uomo non si hanno più notizie.

Intanto con il passare delle ore aumenta la preoccupazione dei familiari, l’anziano sembra sparito nel nulla. Motivo per il quale è stato lanciato un appello sui social da parte dei familiari seriamente preoccupati per la sua scomparsa.