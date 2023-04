Elezioni amministrative Atena Lucana. Respinto ricorso di Bellomo. E’ corsa a due

E’ corsa a due per le elezioni amministrative di Atena Lucana. Il Consiglio di Stato, infatti, ha respinto il ricorso presentato da Francesco Bellomo contro la sentenza del Tar per la bocciatura della lista alle prossime elezioni comunali ad Atena Lucana. La lista era stata ricusata dalla commissione elettorale.

In base al sorteggio alla lista “Sì Amo Atena” con candidato sindaco Sergio di Annunziata sarà la numero 1, mentre “èLibera” con candidato sindaco Luigi Vertucci sarà la numero due.

Le liste

Saranno solo due le liste a partecipare alla tornata elettorale: quella guidata dal sindaco uscente Luigi Vertucci e l’altra con candidato sindacato, l’ex primo cittadino Sergio Annunziata.

Ecco la lista esclusa

Lista “Atena che vorrei” con candidato sindaco Francesco Bellomo. Questi erano i candidati consiglieri:



Pasquale Iuzzolino

Massimo Daralla

Maria Antonia Pessolano

Simona Calicchio

Domenico Pastore

Ciro Biagio Chechile

Michele Lovizio

Vincenzo Amendola

Luciano Bruno

Christian Cataldo De Luca