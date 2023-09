Ecco l’etichetta tricolore: dal primo ottobre nei supermercati italiani

Dal primo ottobre 2023, nei supermercati italiani comparirà una nuova etichetta tricolore per indicare i prodotti in promozione nell’ambito del “patto anti-inflazione” tra governo e imprese.

L’accordo, firmato da 30 associazioni di categoria, prevede una serie di sconti su una lista di prodotti alimentari e di prima necessità, che saranno validi fino al 31 dicembre 2023.

I prodotti scontati

La lista dei prodotti in promozione include:

Beni alimentari: pasta, carne, latte, uova, riso, passata di pomodoro, zucchero, cereali, farina, sale;

Beni di prima necessità (igiene e infanzia): sapone, detergenti, farmaci di largo consumo, pannolini.

Come funziona

I prodotti scontati saranno contrassegnati da un distintivo “bollino tricolore anti-inflazione”. Gli sconti saranno applicati presso le imprese che hanno aderito al patto.

Quanto si risparmia

Secondo le stime del governo, il patto anti-inflazione potrebbe aiutare le famiglie italiane a risparmiare tra i 100 e i 150 euro nel corso del trimestre.

Conseguenze

L’introduzione della nuova etichetta tricolore potrebbe avere un impatto positivo sul potere d’acquisto delle famiglie italiane, che stanno già risentendo dell’aumento dei prezzi.

Il patto anti-inflazione è una misura importante per contrastare l’aumento dei prezzi in Italia. L’etichetta tricolore aiuterà i consumatori a identificare facilmente i prodotti in promozione e a risparmiare.