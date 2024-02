Eccellenza: domani l’Agropoli a Faiano. Domenica tocca a Calpazio e Sapri

Nella ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza Girone B, impegni esterni per Agropoli e Calpazio, mentre il Sapri al “Covone” ospita il Giffoni Sei Casali.

Agropoli a caccia di continuità

L’Agropoli dopo aver ritrovato la vittoria nell’ultimo turno con la Pro Sangiorgese, sabato andrà sul campo del fanalino di coda Faiano, compagine che nonostante l’ultima posizione in classifica nella penultima giornata di campionato ha superato proprio allo stadio “28 Giugno 1978” la seconda della classe il Castel San Giorgio, partita quindi non dall’esito scontato.

I delfini d’altro canto proveranno a dare continuità ai propri risultati, mister Ambrosino opterà per il modulo più congeniale all’Agropoli il 4-3-1-2, in difesa consolidata la coppia centrale Romanelli Calvanese, sugli esterni agiranno Raucci e Pelliccia, con Lucarelli ancora in dubbio per un problema alla caviglia, a centrocampo dovrebbe ritornare dal primo minuto Gaita con Chumak e Sannia A., mentre in avanti Capozzoli agirà alle spalle di Corado e Onesto, questo dovrebbe essere l’undici titolare che andrà ad affrontare il Faiano con la speranza di ritrovare i tre punti anche in trasferta.

Calpazio sul campo della Virtus Avellino

La Calpazio dopo il ko subito nell’ultimo turno in casa, sarà ospita della Virtus Avellino, compagine che dopo una prima parte di stagione da protagonista, adesso sta alternando risultati buoni ad altri un po’ meno, mister Santosuosso sta ritrovando i suoi giocatori migliori e in avanti dovrebbe ritornare Chiacchio titolare con Borsa pronto a subentrare a partita in corso, a centrocampo solito schieramento con Monzo Masocco Magliano e Maiese, dietro Di Genio e Di Lascio pronti a guidare la difesa.

Sapri: c’è il Giffoni Sei Casali

Infine il Sapri dopo la sconfitta sul campo della prima della classe, domenica al “Covone” ospiterà il Giffoni Sei Casali, squadra che sta sorprendendo tutti in questo campionato, mister Graziani come sempre si affiderà all’estro di Guti accompagnato da Baca e Vaherna, a centrocampo Montemarani e Iasevoli perni inamovibili in difesa importante il ritorno di Brunetti, sarà una gara con il sapore di vendetta per gli spigolatori che all’andata furono travolti per 7-1.