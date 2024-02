Torna alla vittoria l’Agropoli contro la Pro Sangiorgese: il match finisce 2 a 1

L’Agropoli torna alla vittoria dopo 5 partite, grazie a una ripresa di buon livello. Nel finale i Delfini si complicano la vita fallendo diverse occasioni e concedendo la rete del vantaggio con un’ingenuità. Ottimo l’ingresso del nuovo acquisto Chumak, dà geometrie ed è determinante per la rete che sblocca la gara.

Il primo tempo

Primo spunto di Capozzoli al minuto 3’. Terriuolo per Rabbeni di testa: fuori, siamo al 6’ minuto. Cesani cerca Rabbeni che va di testa troppo centrale, agguanta la sfera Cesarano. Sul ribaltamento di fronte difesa dell’Agropoli in difficoltà, palla sul palo, ma tutto fermo per offside. Non c’è un istante di pausa, Agropoli ancora dall’altro lato con Capozzoli che conduce benissimo la sfera e prova il piazzato: palla a la di poco. Al 13’ corner di Mascolo direttamente in porta, Romano dice di no. Al minuto 37’ occasione potenziale per la Pro Sangiorgese cestinata da un’ottima diagonale di Pelliccia.

La ripresa

Goal dell’Agropoli al minuto 3’ con Sannia che incorna su un ottimo calcio d’angolo di Raucci. Raddoppiano i Delfini al 7’ con Corado che arriva in tapin sulla corta respinta di Cesarano su Raucci ben servito in profondità da Chumak. Al quarto d’ora Cesarano respinge due tentativi prima di Capozzoli e poi di Raucci. Al 24’ ancora Cesarano salva sul neoentrato Onesto che da pochi passi arriva a botta sicura su una sponda del solito Sannia.

Nel finale squadre che si allungano, spaccandosi in due, c’è però tanta imprecisione, dunque, poche occasioni da segnalare. Al 44’ Luciano Rabbeni ha un’occasione monunentale: un due contro uno contro l’estremo difensore della Pro Sangiorgese.

L’egoismo del numero 9 gioca un brutto scherzo all’attaccante siciliamo che anziché appoggiarsi su Onesto tira e sbaglia, davanti a un disperato Ambrosino. Poco dopo arriva la rete della Pro Sangiorgese con l’ex Grande, che incrocia il destro e supera Romano.

Il finale

Nel finale brividi per i tifosi di casa, ma la Pro Sangiorgese non riesce a costruire altre occasioni: il match si conclude con il risultato di 2 a 1.