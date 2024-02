Eccellenza: il Sapri sfida la capolista. Impegni interni per Agropoli e Calpazio | VIDEO

Nella venticinquesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, impegni interni per Agropoli e Calpazio, il Sapri andrà sul campo della capolista.

L’Agropoli prova a uscire dalla crisi

L’Agropoli sta attraversando un periodo di crisi, i delfini infatti non trovano la vittoria da cinque turni, domenica al “Guariglia” arriva la penultima della classe la Pro Sangiorgese, occasione importante per ritrovare i tre punti che ridarebbero ossigeno e fiducia in vista della volata finale.

Mister Ambrosino recupera i pezzi in vista della sfida di domenica, in difesa con il rientro di Romanelli e Raucci si ritornerà alla difesa a quattro molto probabilmente, a centrocampo presentato in settimana il neo acquisto Chumak, Ambrosino ricorrerà al solito Gaita e Sannia A. con Chumak e Cesani pronti a giocarsi un posto in regia.

Davanti solita abbondanza in un reparto che però sta faticando e non poco, recuperato Capozzoli sarà lui a partire da titolare affiancato da Corado e Onesto, con Rimoli e Rabbeni che partiranno dalla panchina almeno dall’inizio.

Calpazio riceve la Scafatese

La Calpazio al “Tenente Vaudano” affronterà la Scafatese, impegno delicato per i ragazzi di mister Santosuosso che proveranno a contrastare il miglior marcatore del girone Tedesco, i granata scenderanno in campo con la stessa formazione che ha ben figurato contro il Costa D’Amalfi, con Borsa in panchina pronto a cambiare la partita in corso d’opera.

Sapri sul campo della Sarnese

Infine il Sapri andrà sul campo della capolista Sarnese, recuperati tutti gli squalificati Guti Brunetti e Montemarani, i ragazzi di Mister Graziani proveranno a fare l’impresa su un campo dove nessuna squadra è riuscita ad ottenere i tre punti, vedremo se gli spigolatori saranno capaci di imporsi.

Tutto pronto per il venticinquesimo turno di Eccellenza che sicuramente ci regalerà tante emozioni.