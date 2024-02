Eccellenza: c’è il derby Agropoli – Sapri. Calpazio riceve Santa Maria La Carità

Nella ventitreesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, spicca il derby Cilentano tra Agropoli e Sapri, mentre la Calpazio ospita il Santa Maria La Carità.

Agropoli – Sapri

L’Agropoli dopo una striscia di tre ko consecutivi, domenica al “Mario Vecchio” di Capaccio ospiterà il Sapri per ritrovare la vittoria.

Cambio di location per i delfini che per la prima volta in questa stagione traslocheranno a Capaccio Scalo per una partita di campionato; scelta dovuta alle condizioni del “Guariglia” precarie e bisognose di manutenzione per ritrovare la forma migliore.

Mister Ambrosino avrà i consueti dubbi di formazione con il rientrante Romanelli pronto a riprendere il posto da titolare al centro della difesa, sugli esterni Pelliccia in leggero vantaggio su Lucarelli e davanti Rabbeni Corado Onesto e Capozzoli quattro uomini per tre maglie da titolare, insomma staremo a vedere chi la spunterà per cercare di far ritrovare i tre punti all’Agropoli.

Il Sapri arriva al derby con la solita alternanza di risultati, ma con la consapevolezza che con le grandi ha sempre fatto bene. Mister Graziani si affiderà al solito estro di Guti che sta trascinando gli spigolatori in questa stagione.

Calpazio in casa con il Santa Maria la Carità

La Calpazio invece sabato ospiterà al “Tenente Vaudano” il Santa Maria La Carità, le due squadre sono appaiate in classifica a quota 31 punti, questa partita ci potrà far capire quali potrebbero essere le ambizioni di entrambe le compagini da qui alla fine del campionato.

Mister Santosuosso sempre in emergenza di formazione, opterà per la consolidata coppia d’attacco Margiotta Chiacchio e Borsa pronto ad agire alle loro spalle, in mediana dovrebbe rientrare Masocco e in difesa ancora dubbi sulla condizione fisica di Di Genio.

Tutto pronto per un altro fine settimana entusiasmante in Eccellenza.