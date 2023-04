Eccellenza: aggancio della Scafatese all’Agropoli per il secondo posto

Nella penultima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, l’Agropoli esce sconfitto nel big match contro il San Marzano per 2-0, ne approfitta la Scafatese, superando con un pirotecnico 4-3 il Castel San Giorgio.

Adesso le due squadre sono appaiate al secondo posto in classifica, con i delfini che hanno il vantaggio degli scontri diretti, ma tutto verrà deciso nell’ultima giornata di campionato.

Nelle zone basse della classifica spiccano le vittorie del Salernum Baronissi e del Buccino Volcei, la prima con i tre punti conquistati oggi, si assicura la permanenza nella categoria, mentre per il Buccino la vittoria potrebbe garantire i play out in casa.