L’Agropoli cade sul campo del San Marzano

Nella penultima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, l’Agropoli esce sconfitta dallo Stadio “Squitieri” contro la capolista San Marzano, rimandando così all’ultima giornata di Campionato il verdetto per il secondo posto.

La Partita

Il San Marzano comincia subito forte imponendo i propri ritmi e mantenendo il pallino del gioco, nella prima frazione di gara le uniche occasioni pericolose le crea la squadra di casa, entrambe di testa, la prima su calcio d’angolo e la seconda su un taglio sul secondo palo, ma entrambe le conclusioni terminano di poco fuori.

Il primo tempo termina con il risultato di 0-0.

Nella ripresa il San Marzano continua a spingere e trova il vantaggio al 50’, Elefante recupera palla su Giordano, calcia in porta, Gesualdi respinge ma non può nulla sul tap in di Marotta che sigla l’1-0.

Continua a spingere il San Marzano, e al 61’ arriva anche il raddoppio, assist al bacio di Marotta per Camara, che deve solo spingere la palla in rete per il 2-0.

L’Agropoli subisce il contraccolpo del raddoppio del San Marzano e non riesce a reagire, il San Marzano controlla la gara senza subire nulla, portando a termine l’incontro sul risultato di 2-0.

Verdetti rimandati al prossimo turno

Termina così l’incontro tra San Marzano e Us Agropoli con il punteggio di 2-0 per la squadra di casa, con i delfini che dovranno rimandare a settimana prossima l’appuntamento per assicurarsi la seconda posizione in classifica in vista dei play off. Al Guariglia arriva il Faiano.