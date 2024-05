Donazione del sangue: Avis in piazza a Piaggine

Domani, 19 maggio, piazza Umberto I a Piaggine si trasformerà in un centro di solidarietà con una giornata dedicata alle donazioni del sangue. L’evento, organizzato dall’Avis comunale di Agropoli, si terrà dalle ore 8:00 alle 12:00 e rappresenta un’importante opportunità per contribuire a salvare vite umane.

Come partecipare

Per partecipare alla giornata di donazione del sangue a Piaggine è possibile contattare i numeri 345/8389667 oppure 0974/271750 o inviare una mail all’indirizzo avisdiagropoli@tiscali.it.

Requisiti per donare

Per poter donare il sangue è necessario avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni, un peso corporeo superiore a 50 chilogrammi ed uno stile di vita sano. Sono esclusi temporaneamente dalle donazioni coloro che presentano sintomi influenzali, hanno eseguito di recente tatuaggi o piercing o hanno avuto rapporti sessuali a rischio, le donne in stato di gravidanza e chi ha subito recenti interventi chirurgici o cure odontoiatriche. Sono, invece, esclusi permanentemente coloro che soffrono di malattie cardiovascolari, diabete, neoplasie, alcolismo e tossicodipendenza.

L’importanza della donazione del sangue

La donazione del sangue è un gesto di grande altruismo che può salvare vite umane. Ogni sacca di sangue raccolta può essere utilizzata per aiutare fino a quattro persone malate. In Italia, la necessità di sangue è sempre molto alta, e le donazioni volontarie sono fondamentali per garantire le scorte necessarie alle trasfusioni.