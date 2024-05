Roccadaspide, ambulatorio cardiologia. Auricchio: “Nessuna chiusura, solo una sospensione dovuta al licenziamento di uno dei medici”

Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia della chiusura dell’ambulatorio di Cardiologia dell’ospedale di Roccadaspide, a fare il punto della situazione il vicesindaco e presidente delle Aree Interne del Cilento, Girolamo Auricchio che ha precisato: “Non vi è stata nessuna chiusura, ma una sospensione dell’ambulatorio di Cardiologia. Il Reparto di Cardiologia e l’UTIC sono pienamente funzionanti. La chiusura dell’ambulatorio ha fatto seguito dal licenziamento di uno dei cardiologi, licenziatosi dopo aver vinto il concorso presso un ospedale di Avellino, più vicino alla sua area di residenza” ha fatto sapere Auricchio facendo chiarezza sulla vicenda.

Le dichiarazioni

Auricchio ha annunciato di aver contattato il direttore del DEA di I livello Eboli – Battipaglia – Roccadaspide, il dottore Gerardo Liguori, per interessarlo della vicenda: “Il direttore sta adottando un provvedimento che prevede che i medici del nostro DEA assicurino prima i turni in questi tre ospedali e poi vanno a coprire i turni negli altri ospedali” ha continuato Auricchio confermando che non vi è nessuna chiusura, ma solo una sospensione dell’ambulatorio a cui si sta cercando di porre rimedio.