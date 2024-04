Atto aziendale e riorganizzazione ospedale Roccadaspide: riunione Sindaci distretto 69 e 70

I sindaci del Distretto 69-70 si sono riuniti a Roccadaspide per confrontarsi in merito al nuovo Atto Aziendale e quindi all’organizzazione dell’ospedale Roccadaspide, utilissimo per garantire il diritto all’assistenza sanitaria agli abitanti dell’intera area territoriale inquadrata come “area disagiata”.

Le istanze emerse dal confronto tra gli amministratori saranno presentate, entro il 7 aprile, al Direttore Generale affinché alcuni punti dell’Atto Aziendale possano essere revisionati in modo da rispondere pienamente alle esigenze della popolazione.

Ai microfoni di InfoCilento, al termine della riunione, il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano e il vicesindaco, nonché presidente dell’associazione Aree Interne del Cilento, Girolamo Auricchio.