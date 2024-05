Blitz anti prostituzione in litoranea e nel centro massaggi: scattano le denunce a Battipaglia

Tra lunedì e martedì la Polizia di Stato ha organizzato servizi straordinari di controllo del territorio lungo la SP 175/A Litoranea Battipaglia, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di illegalità legati alla prostituzione. Le operazioni, disposte dal Questore di Salerno, hanno visto l’impiego di personale del Commissariato di Battipaglia.

Denunce e sanzioni amministrative

Nel corso dei controlli, sono state denunciate due donne per violazione delle normative vigenti. P.A., ucraina nata nel 2000, è stata sanzionata per aver violato il divieto del Questore di Salerno di accedere alla SP 175 per un anno; D.N., ucraina nata nel 1978, è stata invece denunciata per violazione dell’ordinanza anti prostituzione del comune di Battipaglia e per inottemperanza all’ordine di allontanamento.

Sequestro di un’attività commerciale

Martedì 14 maggio, è stata inoltre sottoposta a sequestro penale l’attività commerciale “Mondo Messaggi” situata in via Roma.

All’interno del locale, gli agenti hanno accertato che si svolgeva attività di prostituzione. Z.L., cinese nata nel 1961, e Z.J., cinese nata nel 1982, sono state denunciate in stato di libertà per la violazione delle normative in vigore.