Eboli: Ubriaco alla guida investe una donna. E’ successo nel rione Paterno in via Padre Ludovico da Casoria.

Una donna, conosciuta nel quartiere e nota animalista ebolitana, era a spasso con i suoi cani quando è stata investita da un Fiat Uno di colore rosso condotta da un coetaneo.

I fatti: ecco la dinamica dell’incidente

L’impatto violento. Le urla di dolore e l’abbaiare dei cani spaventati hanno attirato in strada decine di residenti e qualche automobilista di passaggio. Temendo il peggio, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili urbani del comando ebolitano.



A seguito dell’impatto la donna ha riportato la frattura di una vertebra e varie ferite su tutto il corpo. Medicata è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale Maria Santissima dell’Addolorata per tutti gli accertamenti medici del caso.

Le indagini sull’incidente

Avviate le indagini di rito i caschi bianchi del capitano Mario Dura hanno proceduto ad effettuare l’alcool test all’uomo alla guida della Fiat Uno.

All’uomo, in evidente stato di ebrezza è stato rilevato un tasso alcolemico di 1,70 mg/l. Denunciato all’autorità giudiziaria, per guida in stato di ebrezza, all’uomo è stata ritirata la patente di guida ed il veicolo sequestrato. Comminata la sanzione penale, l’uomo rischia anche una sanzione pecuniaria da 2000 a 9.000 euro.