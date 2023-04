Alcoltest positivo: si schianta contro un muro: incidente per un 20enne di Vallo della Lucania

Ha perso il controllo dell’automobile e nella notte si è schiantato contro il muro posto ai margini della carreggiata, lungo la superstrada Cilentana al chilometro 168,500.

La dinamica del sinistro

Protagonista dell’incidente è un 20enne di Vallo della Lucania che dopo una serata trascorsa in uno dei locali del Golfo di Policastro stava facendo rientro a casa.

Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Il ragazzo infatti ha improvvisamente perso il controllo della sua autovettura, una Ford C-Max, con a bordo altre tre persone e si è schiantato contro un muro.

I soccorsi

Nel duro e violento impatto uno dei passeggeri ha riportato un trauma cranico e varie ferite lacero confuse.

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei sanitari del 118 dell’ospedale “Immacolata” di Sapri dove il malcapitato è staro trasportato.

Da una prima diagnosi fatta presso il nosocomio di Sapri, il ragazzo è stato giudicato guardabile nel giro di 30 giorni.

Trovato positivo all’alcool test

Illesi gli altri viaggiatori compreso il 20enne che era alla guida dell’automobile. Quest’ultimo però sottoposto ai dovuti test da parte della forze dell’ordine è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,44.

Motivo per il quale al 20enne è stata sequestrata la patente di guida ed è stato deferito per i reati di guida sotto l’effetto di alcool e di lesioni stradali.

Sul posto per i dovuti rilievi del caso necessario è stato l’intervento gli uomini del Nucleo Radiomobile di Sapri unitamente ai Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia diretti dal Capitano Francesco Fedocci.

Per quanto riguarda le cause che hanno provato l’incidente, quest’ultime sono state identificate nel tasso alcolemico riscontrato al 20enne alla guida dell’automobile e nel manto stradale reso viscido dalle piogge che nelle ultime ore si sono abbattute in maniera copiosa sull’intero territorio.

Un mix di elementi alla base del sinistro stradale.